В Петербурге похитители получили до 8 лет строгого режима

В Петербурге суд назначил четырём местным жителям от 8 до 8 лет 4 месяцев колонии строгого режима за похищение знакомого, у которого они требовали 1,5 млн рублей, избили его и забрали золотую цепочку с крестиком и 300 тысяч рублей.