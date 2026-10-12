В Петербурге похитители получили до 8 лет строгого режима

В Петербурге суд назначил четырём местным жителям от 8 до 8 лет 4 месяцев колонии строгого режима за похищение знакомого, у которого они требовали 1,5 млн рублей, избили его и забрали золотую цепочку с крестиком и 300 тысяч рублей.
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