Названы две самые распространенные схемы мошенничества

Самые популярные и опасные схемы мошенничества — это звонки, в ходе которых злоумышленники вводят потенциальных жертв в заблуждение, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка (ЦБ) России.
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