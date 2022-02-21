В Армении 28 февраля начинается Великий пост: Что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать

Великий пост в этом году в Армении начинается 28 февраля. В период поста употребляют исключительно продукты растительного происхождения, поскольку, поедая растительную пищу, мы ослабляем наши плотские желания, чтобы возникали духовные желания.
Великий пост в этом году в Армении начинается 28 февраля. В период поста употребляют исключительно продукты растительного происхождения, поскольку, поедая растительную пищу, мы ослабляем наши плотские желания, чтобы возникали духовные желания.
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