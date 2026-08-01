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Мода и Шоу-бизнес

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Главная тайна Олешко: прячет жену и не жаждет детей. Что на самом деле скрывает артист?

Главная тайна Олешко: прячет жену и не жаждет детей. Что на самом деле скрывает артист?

Александр Олешко — один из тех артистов, чья энергия, кажется, способна зарядить целый стадион. Он улыбается, шутит, блистает на сцене и на экране, и создается полное впечатление, что у этого человека нет ни единой проблемы.

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