Жители других регионов смогут проголосовать в Москве на выборах в Госдуму

С 3 августа по 14 сентября 2026 года совершеннолетние граждане России, которые на день голосования будут иметь право участвовать в выборах, смогут подать заявление о включении в список избирателей по месту фактического проживания в столичных центрах госуслуг «Мои документы».
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