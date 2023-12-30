Зачем в северных регионах России покупают старые гусеницы от танков

Широка страна наша родная, много в ней мест и местечек, где уклад жизни определяется климатом. На северах свои устои, многие из которых жителям центральной России просто не понять, поскольку с такими погодами не сталкивались.
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