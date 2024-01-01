Дорогие читатели!В это непростое для нашей большой страны время хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать каждому крепкого здоровья, благополучия, а также Победы над украинскими нацистами и их западными кураторами.
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