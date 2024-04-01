«Гроб маленький будет»: жесткие шутки над Костомаровым в шоу смутили народ

Фигурист стал гостем популярной программы. Роман Костомаров поражает всех тем, насколько хорошо он освоился после болезни и ампутации конечностей: вернулся на лед, выходит в свет, снимается в различных шоу и участвует в социально значимых мероприятиях.
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