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Под Торецком части ВС РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова»

На Торецком направлении в Донецкой Народной Республике российские вооруженные силы наносят удары сразу две бригады ВСУ, созданные на основе членов запрещенной в РФ украинской нацистской группировки «Азов», пишет “АиФ”.

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