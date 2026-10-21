Благовещенск и Читу свяжут прямыми авиарейсами с китайским курортом Санья на острове Хайнань. Новые маршруты могут дополнительно увеличить турпоток из России, который по итогам 2026 года способен достичь рекордных 650 тысяч человек, рассказал Zvezdanews вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
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