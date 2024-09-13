Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

САША ЛЕПАЕВ

вот люди хотят понять . произошло нападение на страну силами нато.погибли мирные люди нашей страны.теперь разрешено бить ракетами опять в глубь нашей страны. и какое бы пво не было бы будут жертвы мирных людей.. но здесь без нато пуски не возможны. и опять все сходит у запада с рук.ответ украине пару складов и подстанций. сама Банковская не подверглась не разу обстрелу. задается вопрос какое терпение.такого разве хоть одна самая захудалая страна будет терпеть. об нашу страну уже два года вытирают ноги кому не лень.завозят пачками террористов убийц. и тишина как будто в стране некому дать отпор.поразительно все что происходит в стране даже убийству наших людей и спокойствие.