«Мир не хочет знать, что уже находится в состоянии Третьей мировой войны».Курская область России в настоящее время переполнена натовским оружием, техникой, военными, многое из этого уже уничтожено или захвачено российскими войсками.
Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ни в коем случае не оставлять после безоговорочной капитуляции статус страны . Теперь только на уровне районной администрации под с полной передачей власти правительству РФ и подчинением нашим местным властям управления
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12 час.
САША ЛЕПАЕВ
вот люди хотят понять . произошло нападение на страну силами нато.погибли мирные люди нашей страны.теперь разрешено бить ракетами опять в глубь нашей страны. и какое бы пво не было бы будут жертвы мирных людей.. но здесь без нато пуски не возможны. и опять все сходит у запада с рук.ответ украине пару складов и подстанций. сама Банковская не подверглась не разу обстрелу. задается вопрос какое терпение.такого разве хоть одна самая захудалая страна будет терпеть. об нашу страну уже два года вытирают ноги кому не лень.завозят пачками террористов убийц. и тишина как будто в стране некому дать отпор.поразительно все что происходит в стране даже убийству наших людей и спокойствие.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я тоже за мгновенные действия ответа и по территориям стран производителя ракет, а также местам их старта
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11 час.
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