С 1 апреля россияне стали свидетелями беспрецедентного повышения цен на технику зарубежных производителей, таких как Apple, Samsung, Sony,… Россияне сталкиваются с резким скачком цен на технику после введения новых таможенных правил .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии