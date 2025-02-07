Встреча, посвященная теме ´Женский бизнес: объединяя цели и ценности´ пройдёт на Бобруйщине.

Спикеры события - Прохорова Елена Николаевна (´Объединенная Организация субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин: инициативы и возможности взаимодействия, цели и инструментарий их достижения´) и Гайдук Валентина Алексеевна (´Маркетинг партнерских связей и развитие лояльности´).
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