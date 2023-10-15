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«Мы не считаем, что Брэдли Бил на 30 млн долларов лучше Тайлера Хирро». Инсайдер Зак Лоу – о межсезонье «Майами»

Инсайдер ESPN Зак Лоу в эфире своего подкаста поделился информацией, что «Майами» не видел Брэдли Била значительным усилением в текущее межсезонье.

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