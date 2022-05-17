Путин дай хлеба, а то воевать с тобой голодно

Ответ на пост «В ООН призвали Путина открыть порты в Черном море для вывоза пшеницы с Украины»⁠⁠. Как у них уживается одновременно заявления о том что надо разрушить экономику РФ, с просьбами не рушить экономику Украины? Как они называют нацистами РФ, при всех явных атрибутах нацизма у "элитных" частей ВСУ, ломая памятники и объявляя сразу всех россиян врагами? Как они одновременно сравнивают Путина с гитлером, повторяя его маневр с зерном? КАК за 2,5 месяца весь мир с остервенением начинает верить что чёрное это белое и наоборот? Возможно так всегда и было, просто я мало интересовался политикой.