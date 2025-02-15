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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Актер Роум Флинн признан MVP Матча знаменитостей на Звездном уикенде НБА

Команда Бондса победила команду Райса со счетом 66:55, актер Роум Флинн признан MVP Матча знаменитостей.

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