Тигры и их дикий животный магнетизм

Сегодня, 24 сентября, на Дальнем Востоке отмечают День тигра. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.