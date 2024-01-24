Что означают родинки на теле у ребенка

Почему следует обратить внимание на «рисунок» на коже ребенка фото: Shestock / Tetra images / Getty Images Татьяна Леванович Врач-дерматовенеролог «СМ-Клиника», врач высшей категории Возраст появления, количество и рисунок родимых пятен и родинок передается от мам и пап, это своего рода запрограммированная в ДНК связь с родными людьми.