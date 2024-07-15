В Петербурге подростки избили девочку на пустыре и сняли истязания на видео

Обидчиков школьницы в настоящее время ищут. На пустыре в Парголово жестоко избили девочку-подростка. Мучителей ребенка, которые снимали происходящее на видео, в настоящее время разыскивает полиция Выборгского района.
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