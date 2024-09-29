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Ученые нашли неоспоримые доказательства влияния кофе на интимную жизнь мужчин

Ученые нашли неоспоримые доказательства влияния кофе на интимную жизнь мужчин

Бодрящий напиток обладает массой положительных свойств, которые до конца не изучены. флирт freepik.comУченые в один голос принялись доказывать, что кофе вовсе не вреден для здоровья, как утверждалось ранее, а очень даже полезен.

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