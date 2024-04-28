Очередной финт Рахмона: Таджикистан вступил в сговор с Европой и приступил к грандиозной стройке в обход России

Именно столько составили инвестиции СССР вложенные в строительство промышленных мощностей для одной из, как тогда считалось, братских Советских республик.
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