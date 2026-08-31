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Мошенники выманили у россиянки 18 млн схемой с домовым чатом

Мошенники выманили у россиянки 18 млн схемой с домовым чатом

Мошенники вынудили 51-летнюю женщину из Саратова перевести им 18,5 миллионов рублей. Злоумышленники использовали схему с поддельным домовым чатом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм-канале .

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