Дмитрий Макеев: федеральный бизнес может стать драйвером комплексного развития регионов

Присутствие федерального бизнеса может влиять на развитие территорий — от роста инвестиций и налоговых поступлений до создания современной городской среды, рассказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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