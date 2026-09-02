Дмитрий Макеев: федеральный бизнес может стать драйвером комплексного развития регионов

Присутствие федерального бизнеса может влиять на развитие территорий — от роста инвестиций и налоговых поступлений до создания современной городской среды, рассказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.