Приморцев приглашают принять участие в трейловом полумарафоне Leo.Run 13 июня

Приморцев приглашают принять участие в трейловом полумарафоне Leo.Run 13 июня

Чуть больше недели осталось до проведения трейлового полумарафона Leo.Run (12+),который состоится  в Хасанском районе Приморья.

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