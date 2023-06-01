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Армия России спасет Сербию от США и НАТО — в Комитете по обороне рассказали о подготовке операции

Армия России спасет Сербию от США и НАТО — в Комитете по обороне рассказали о подготовке операции

8,7K прочитали Комитет по обороне и безопасности при СФ России «приоткрыл завесу тайны» в вопросе помощи [защиты] Сербии.

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