Елена Малышева: сахарный диабет может привести к слепоте

Фото: oftalmika.com В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-офтальмолог Михаил Коновалов и телеведущая Елена Малышева предупредили о серьезных офтальмологических осложнениях, которые может вызвать сахарный диабет.
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