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В Республике Алтай выросла численность врачей и медработников

В Республике Алтай выросла численность врачей и медработников

В Республике Алтай впервые полностью укомплектовали первичное медицинское звено. Итоги развития кадрового потенциала здравоохранения обсудили на заседании правительства региона 8 сентября.

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