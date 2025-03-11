Уж не потому ли, что у нас в России, этих хохлов - как грязи?

Валерий Фоменков

Бандер-овечья Украина без поддержки Запада представляет из себя НОЛЬ без палочки! Так что, если речь идёт о мелкой британии и лягушатниках, то именно они и империя зла сша и фашистская германия как раз и имеют полнейшее право говорить и про бывшую (уже!) Украину, и от её имени.