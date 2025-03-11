Политнавигатор Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО могут стать приоритетной целью для ударов ВС РФ, и поток гробов спровоцирует отставку правительств в Париже и Лондоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии