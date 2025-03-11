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«А представляете, если пойдут гробы из Украины?» – Стармер и Макрон боятся ввести войска даже во Львов

«А представляете, если пойдут гробы из Украины?» – Стармер и Макрон боятся ввести войска даже во Львов

Политнавигатор Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО могут стать приоритетной целью для ударов ВС РФ, и поток гробов спровоцирует отставку правительств в Париже и Лондоне.

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Комментарии
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Eduard
Вы вообще не вправе про Украину говорить!
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5 час.
Evgenija Palette
Уж не потому ли, что у нас в России, этих хохлов - как грязи?
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4 час.
Валерий Фоменков
Бандер-овечья Украина без поддержки Запада представляет из себя НОЛЬ без палочки! Так что, если речь идёт о мелкой британии и лягушатниках, то именно они и империя зла сша и фашистская германия как раз и имеют полнейшее право говорить и про бывшую (уже!) Украину, и от её имени.
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4 час.
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