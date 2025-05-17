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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

В Орле из объятой огнем многоэтажки спасли 11 человек

В Орле из объятой огнем многоэтажки спасли 11 человек

Еще 32 человека были эвакуированы. Некоторых жильцов спасали при помощи автолестницы.Орловские пожарные спасли из горящей многоэтажки на улице Нормандия - Неман 11 человек, информирует пресс-служба регионального Управления МЧС.

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