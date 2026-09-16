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Татар-информ

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К акции «Вода России» присоединились 352 тыс. татарстанцев

К акции «Вода России» присоединились 352 тыс. татарстанцев

К Всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России» в этом году присоединились более 352 тысяч человек из Татарстана.

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