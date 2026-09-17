Джокеры ЦСКА всё решили – Лусиано и Фиров забили по голу после того, как оживившиеся махачкалинцы сравняли счет

В Каспийске ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ - 3:1. Армейцы набрали 19 очков и поднялись на 3-е место в чемпионате России, уступая уступают «Спартаку» и опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.
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