В Самарской области завершилась акция «Внимание дети! Летние каникулы!»

В целях снижения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по инициативе региональной ГИБДД с 20 мая по 20 июня текущего года по всей области прошло широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!».
В целях снижения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по инициативе региональной ГИБДД с 20 мая по 20 июня текущего года по всей области прошло широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!».
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