Заявления о том, что страны Запада разрешают Украине применять по признанной ими территории России свое оружие – это шантаж, на который они идут, чтобы не допустить проигрыша ВСУ, который стал вполне реальным.
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