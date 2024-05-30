Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запад устроил шантаж России, увидев риск поражения ВСУ

Запад устроил шантаж России, увидев риск поражения ВСУ

Заявления о том, что страны Запада разрешают Украине применять по признанной ими территории России свое оружие – это шантаж, на который они идут, чтобы не допустить проигрыша ВСУ, который стал вполне реальным.

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