Почему подросток напал на школу в Курске и что о нем доложили губернатору силовики: честный разговор с Александром Хинштейном

Юрий Ковалев

А ты пойди в охрану поработай и тогда узнаешь что можно что нельзя . Эта = охрана = просто фикция которой разрешено всего лишь погрозить пальчиком в кармане и громко сказать = ай я яй = . А за применение силы к не совешоннолетнему и срок могут впаять .