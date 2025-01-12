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Почему подросток напал на школу в Курске и что о нем доложили губернатору силовики: честный разговор с Александром Хинштейном

Почему подросток напал на школу в Курске и что о нем доложили губернатору силовики: честный разговор с Александром Хинштейном

KP.RU:Комсомольская правда В школах Курска после этого инцидента объявлена проверка работы охраны.

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Комментарии
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Юрий Ковалев
А ты пойди в охрану поработай и тогда узнаешь что можно что нельзя . Эта = охрана = просто фикция которой разрешено всего лишь погрозить пальчиком в кармане и громко сказать = ай я яй = . А за применение силы к не совешоннолетнему и срок могут впаять .
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6 час.
Nina Данилова
Обалдеть,мы ходили в школу где небыло охраны,уважали учетелей,а теперь такой беспредел,как ни крути свободный доступ в интернет без ограничения влияет негативно,да и родители как-то в воспитании детей отстранились
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4 час.
Элеонора Коган
Да, сейчас страшный беспредел. Скоро будет страшно отпускать детей в школу. Если у охраны нет никаких прав, то кто тогда сможет защитить наших детей?
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3 час.

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