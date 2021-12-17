Юлия Витязева: Карлики мечтают стать исполинами

Латынина на «Эхе»: «Минские соглашения Украина отказывается выполнять. И правильно делает. Они были предательством Европы… Эту страшную конструкцию создал Путин… И если Украина будет Донбасс интегрировать, эта раковая опухоль распространится на всю страну» Честно говоря, я всегда прихожу в состояние неистового восторга, когда лучшие женщины комбината лучших людей страны, считающие себя моральными камертонами и поборниками всяческих прав и свобод, на голубом глазу начинают сравнивать Донбасс или Чечню с «раковой опухолью».