Заноза

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Юлия Витязева: Карлики мечтают стать исполинами

Юлия Витязева: Карлики мечтают стать исполинами

Латынина на «Эхе»: «Минские соглашения Украина отказывается выполнять. И правильно делает. Они были предательством Европы… Эту страшную конструкцию создал Путин… И если Украина будет Донбасс интегрировать, эта раковая опухоль распространится на всю страну» Честно говоря, я всегда прихожу в состояние неистового восторга, когда лучшие женщины комбината лучших людей страны, считающие себя моральными камертонами и поборниками всяческих прав и свобод, на голубом глазу начинают сравнивать Донбасс или Чечню с «раковой опухолью».

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