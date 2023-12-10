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The Guardian: Слова Байдена о Путине навредили Украине

The Guardian: Слова Байдена о Путине навредили Украине

Журналист Эмма Эшфорд в публикации для The Guardian назвала ударом по Украине заявление Джо Байдена о том, что республиканцы, заблокировав помощь Киеву, сделали подарок президенту России Владимиру Путину.

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