The Guardian: Слова Байдена о Путине навредили Украине

Журналист Эмма Эшфорд в публикации для The Guardian назвала ударом по Украине заявление Джо Байдена о том, что республиканцы, заблокировав помощь Киеву, сделали подарок президенту России Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии