Новые игровые механики версии 1.4 для Wuthering Waves Релиз обновления 1.4 “Когда стуч...

Новые игровые механики версии 1.4 для Wuthering WavesРелиз обновления 1.4 “Когда стучится ночь” для экшена Wuthering Waves состоится 14 ноября, а пока разработчики решили заранее рассказать о нескольких новых геймплейных механиках.
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