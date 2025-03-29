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Царьград

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Зверства в плену: Русский солдат Пианист рассказывает о пытках и собаках

Зверства в плену: Русский солдат Пианист рассказывает о пытках и собаках

Русский солдат с позывным Пианист описал жестокое обращение с пленниками на Украине. Он рассказал о нападениях собак, избиениях битой и кнутом, а также о судьбе других заключенных.

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