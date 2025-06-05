Недвижимое наследство и как его не потерять

Можно ли оставить за собой муниципальную квартиру, которую по закону нельзя унаследовать? Что делать, если к недвижимости предъявлены долговые требования, равные ее стоимости? Насколько неоспоримым является завещание в пользу третьих лиц? Отвечают эксперты управления Росреестра по МосквеКвартира, особенно столичная, которая может достаться или уже досталась в наследство, — ценный актив, и с ним как-то не хочется расставаться из-за собственной неосмотрительности, нерасторопности, незнания законов и так далее.