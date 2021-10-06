Bloomberg (США): на фоне усиливающихся опасений по поводу поставок цены на газ и электроэнергию выросли до рекордного уровня

Глобальный дефицит газ и угля приводит к росту цен на энергоносители. Россия тестирует газопровод «Северный поток — 2», но пока дата начала поставок по нему неизвестна.
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