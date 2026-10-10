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Царьград

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Сьюзан Делл шокировала пользователей радикальными изменениями во внешности

Сьюзан Делл шокировала пользователей радикальными изменениями во внешности

Сьюзан Делл, супруга Майкла Делла, удивила пользователей сети разительными изменениями во внешности. О её резком похудении и возможном увлечении пластическими операциями и уколами для похудения обсуждают уже с прошлого года.

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