Лучшие практики Подмосковья по патриотическому воспитанию молодежи представили в Мытищах

Развитие патриотического воспитания школьников и студентов обсудили в Мытищинском центре «Импульс». Выездное заседание организовал комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.
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