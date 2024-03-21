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Лучшие практики Подмосковья по патриотическому воспитанию молодежи представили в Мытищах

Лучшие практики Подмосковья по патриотическому воспитанию молодежи представили в Мытищах

Развитие патриотического воспитания школьников и студентов обсудили в Мытищинском центре «Импульс». Выездное заседание организовал комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

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