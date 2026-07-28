Стало известно, как ЕС «легитимизирует» захват судов и конфискацию грузов

На прошлой неделе Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций. Самый примечательный пункт касается разрешения странам-членам ЕС не только захватывать суда, отнесенные Брюсселем к «теневому флоту» РФ, но и конфисковывать грузы с последующей продажей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии