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Хоть акции Samsung бьют рекорды, иностранные инвесторы сократили свою долю до минимума за 17 лет

Хоть акции Samsung бьют рекорды, иностранные инвесторы сократили свою долю до минимума за 17 лет

С начала года доля нерезидентов в Samsung Electronics упала с 52,4% до 46,37% — и это при прогнозе квартальной прибыли выше $80 миллиардов на фоне суперцикла памяти Иностранные инвесторы сократили долю в Samsung Electronics до 46,37% — самого низкого уровня с июля 2009 года.

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