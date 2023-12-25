Параллельный импорт пролонгируется на следующий год

О продлении на грядущий 2024 год так называемого параллельного или серого импорта информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.
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