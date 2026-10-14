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Аргументы недели

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Сеул рассмотрит организацию регулярного сообщения через Северный морской путь

Сеул рассмотрит организацию регулярного сообщения через Северный морской путь

Решение будет принято после анализа результатов пробного коммерческого рейса, завершившегося накануне.

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