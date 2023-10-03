Эффект запрета на экспорт топлива уже виден на АЗС

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов объяснил, почему решение правительства о запрете на экспорт топлива из России позитивно отразилось на ценах на бензин.
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