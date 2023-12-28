Никакого алкоголя: почему и где запретили продажу спиртного на Новый 2024 год Ирэн ОрлонскаяВ свете последних событий, в российских регионах возможно введение не только полного запрета на продажу спиртных напитков, но и частичных ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии