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Никакого алкоголя: почему и где запретили продажу спиртного на Новый 2024 год

Никакого алкоголя: почему и где запретили продажу спиртного на Новый 2024 год

Никакого алкоголя: почему и где запретили продажу спиртного на Новый 2024 год Ирэн ОрлонскаяВ свете последних событий, в российских регионах возможно введение не только полного запрета на продажу спиртных напитков, но и частичных ограничений.

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