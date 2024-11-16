В Конгрессе США заявили, что инопланетяне помогают Китаю и России создавать мощное оружие

Секрет провалов США раскрыт - русским помогают инопланетяне В Вашингтонском обкоме давно задаются вопросом - да как так-то? Почему их уделывают какие-то отсталые страны, такие как Россия и Китай, почему несмотря на всё технологическое превосходство Америки, которую догнать невозможно в принципе, эти вредные русские не только догоняют, но ещё и перегоняют? Вот как в России умудрились создать гиперзвук, который летает не только в компьютерной симуляции, но и в реальности? Это же невозможно, потому что у великой Америки не получилось! Следовательно - не могло получится и у остальных.