Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Конгрессе США заявили, что инопланетяне помогают Китаю и России создавать мощное оружие

В Конгрессе США заявили, что инопланетяне помогают Китаю и России создавать мощное оружие

Секрет провалов США раскрыт - русским помогают инопланетяне В Вашингтонском обкоме давно задаются вопросом - да как так-то? Почему их уделывают какие-то отсталые страны, такие как Россия и Китай, почему несмотря на всё технологическое превосходство Америки, которую догнать невозможно в принципе, эти вредные русские не только догоняют, но ещё и перегоняют? Вот как в России умудрились создать гиперзвук, который летает не только в компьютерной симуляции, но и в реальности? Это же невозможно, потому что у великой Америки не получилось! Следовательно - не могло получится и у остальных.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
вроде взрослые люди и политики должны быть грамотные. но наверное уже мозгов у них ни у кого не осталось. такую чушь нужно придумать.нужно их напугать что инопланетяне скоро нападут на США.что бы готовились. китай дал им задание.
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10 час.
brigadier21 Snytsarienko
Ну вот - наконец-то глазки у янки открылись на очевидные вещи, видимо агентура их у нас на Кольском полуострове нашла секретный космопорт под куполом искусственной плазмы. Ну конечно помогают - в обмен на красную икру, липовый мёд, водочку и огурчики. Только позавчера новейшие схемы для ретрансляторов получили и разгрузили полоний для заводов!!!
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7 час.
brigadier21 Snytsarienko
А ещё инопланетяне из созвездия Сириуса нам новых андроидов прислали - чисто для сборки новейшей микроэлектроники. Вот мне комп собрали - 20 ядер, 40 потоков, 32 гига оперативки и видюха на 12 гигов. Проц на максималках на любой игрухе не греется. Аорус комфорт +. Не лопните от зависти, янки!!!
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6 час.

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