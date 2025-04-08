В Госдуму предложили выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ввести федеральные выплаты для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
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